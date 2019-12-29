Erciyes Anadolu Holding'ten yardım eli
Haberler » Güncel » Erciyes Anadolu Holding'ten yardım eli - Haber

Erciyes Anadolu Holding'ten yardım eli

Sel felaketinden etkilenen Adana'ya, Erciyes Anadolu Holding'ten yardım eli uzatıldı.

29.12.2019 10:03 | Son Güncelleme: 29.12.2019 10:08
Erciyes Anadolu Holding'ten yardım eli

Sel felaketinden etkilenen 'ya, Erciyes Anadolu Holding'ten yardım eli uzatıldı.


Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, sağanak yağmur ve oluşan sel felaketi sonrasında Adana Valisi ile görüşerek belirlenen ihtiyaçlardan oluşan yardım kamyonlarının yola çıktığını twitter hesabından duyurdu.


TMSF Başkanı Muhiddin Gülal'ın koordinasyonun da Erciyes Anadolu Holding vatandaşın yaralarını sarıyor. Alpaslan Baki Ertekin kendi hesabından, "Adana'da sağanak ve selden etkilenen bölgelere @erciyesanadolu olarak ilk yardım kamyonlarımız yarın ulaşacak. Adana valimiz sn Mahmut Demirtaş ile iletişimdeyiz ve hızlıca yardımlarımızı vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Rabbim Adana'mızı ve tüm yurdumuzu bu tür afetlerden korusun" mesajını paylaştı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler