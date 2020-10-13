Erciyes Anadolu Holding 1262 kişiye istihdam sağladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Erciyes Anadolu Holding 1262 kişiye istihdam sağladı

13.10.2020 17:49 | Son Güncelleme: 13.10.2020 17:52
Erciyes Anadolu Holding 1262 kişiye istihdam sağladı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimindeki Erciyes Anadolu Holding, bu yıl 182 yeni mobilya mağazası açarak 1262 kişiye istihdam sağladı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimindeki Erciyes Anadolu Holding, bu yıl 182 yeni mobilya mağazası açarak 1262 kişiye istihdam sağladı.

Erciyes Anadolu Holdingden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2020'de 182 yeni mobilya mağazası açan grubun, 1262 kişi için de istihdam oluşturmayı başardığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erciyes Anadolu Holding Üst Yöneticisi Alpaslan Baki Ertekin, kendilerine güvenen iş ortakları ve çalışanlarının desteği

ile salgın sürecine rağmen büyümeye devam ettiklerini belirtti.

2020 yılında

açılan 182 mağaza için 1262 personelin işe alımını gerçekleştirdiklerini ifade eden Ertekin, şunları kaydetti:

"Yapımı tamamlanan yeni tesislerimizle birlikte mobilyada en iyi ve en

kaliteli hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Erciyes Anadolu Holding ve

markaları olarak sahip olduğumuz vizyon, ürün gruplarımızda

gerçekleştirdiğimiz yenilikler, mağazacılık ve üretim alanlarında

yaptığımız yatırımlarla üst seviyelere taşıdığımız perakendecilik

anlayışımız ve yeni büyüme hedeflerimizle mobilya sektörünün lider markaları olarak emin adımlarla ilerlemekteyiz. Ülkemiz için en zor

koşullarda dahi çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Abdülhamit Gül Vladimir Putin Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Özgü Namal Yekta Kopan Ercan Kesal
Spor Falcao Can Bartu Josef De Souza Mustafa Cengiz Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Kız Türk Alkol İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erciyes Anadolu Holding 1262 kişiye istihdam sağladı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.10.2020 18:09:01. #1.15#
title