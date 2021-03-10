Erciyes A.Ş., Türkiye'de hizmet ihracatı yapan ilk şirket
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Erciyes A.Ş., Türkiye'de hizmet ihracatı yapan ilk şirket

10.03.2021 11:11 | Son Güncelleme: 10.03.2021 11:14
Erciyes A.Ş., Türkiye'de hizmet ihracatı yapan ilk şirket

Türkiye'nin ilk profesyonel dağ yönetim şirketi Kayseri Erciyes A.Ş., Azerbaycan'da kurulan Ağbulak Kayak Merkezi'ne işletme danışmanlığı veriyor.

Türkiye'nin ilk profesyonel dağ yönetim şirketi Kayseri Erciyes A.Ş., Azerbaycan'da kurulan Ağbulak Kayak Merkezi'ne işletme danışmanlığı veriyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciyes Dağı'na yapılan yatırımları işletmek üzere ilk defa bir dağ yönetim modeli olarak kurulan Kayseri Erciyes A.Ş, yurt içi ve yurt dışındaki bazı kayak merkezlerine de danışmanlık vererek kış turizmi sektöründe ülkemizde hizmet ihracatı yapan ilk ve tek kuruluş olarak kayıtlara geçti.

Kurumsal yönetim anlayışıyla ülkemiz kış turizminde marka haline gelen Erciyes A.Ş. Azerbaycan'ın Nahçivan bölgesinde kurulan Ağbulak Kayak Merkezi'nde 360 derece kayak merkezi idaresi mantığıyla mekanik tesislerin işletilmesi, pistlerin hazırlanması, suni kar üretilmesinin yanında güvenlik ve eğitim ile ilgili süreçleri de yürütüyor.

Geçtiğimiz 2020 kışından bu yana kısmı olarak hizmet veren Ağbulak Kayak Merkezi geçtiğimiz hafta Meclis Başkanı Vasif Talibov'un katılımları ile düzenlenen törenle faaliyetlerine resmen başladı.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Kayseri Erciyes A.Ş. Yön.Krl.Bşk. Dr.Murat Cahid Cıngı, "Kayseri Büyükşehir Belediyemiz tarafından hayata geçirilen Erciyes Master Planının ilk aşamasından itibaren sürdürülebilir olması için yurt dışından özellikle Avusturya, İsviçre, Fransa gibi ülkelerden yabancı danışmanlarla çok çalıştık; dolayısıyla kayak merkezleri için önemli bir know-how donanımına sahip olduk. Edinmiş olduğumuz bilgiyi hem yurt içinde hem de yurt dışında bazı kayak merkezlerine katkı sağlamak için kullanıyoruz. Biz bu sektörde elde etmiş olduğumuz tecrübemizi ülkemizdeki tüm kayak merkezlerine transfer ederek kış turizmini milli bir bakış açısıyla değerlendirilip sürdürülebilir yatırımların yapılması ve yapılan kamu yatırımlarının milletimize katkı sağlayacak şekilde yürütülmesi konusunda hassasiyet gösteriyoruz. Erciyes A.Ş. Türkiye'de kış turizmi konusunda en yoğun tecrübeye sahip şirket. Tecrübelerimizi sadece yurt içinde değil, yurt dışında da değerlendiriyoruz. Kurulduğumuz 2011 yılından beri çok sayıda uluslararası faaliyette ülkemizi temsil ettik fakat artık Erciyes global camiada yoğun tanındığı için işletme danışmanlıkları da vermeye başladık. Şu anda personellerimiz Azerbaycan'ın Nahçivan bölgesinde kurulan Ağbulak Kayak Merkezi'nde son iki yıldan bu yana hem oradaki alt yapıyı düzenleyip işletme hizmeti veriyorlar hem de kendi personellerine eğitim vererek kayak merkezinin tek başına yönetilebileceği ortamı hazırlıyorlar. Bu vesileyle ülkemizde dağ ve kış turizmi sektöründe hizmet ihracatı yapan ilk ve tek şirket de Kayseri Erciyes A.Ş oldu. Bunun neticesinde hem şehrimize hem de ülkemize önemli oranda döviz girdisi sağlamış oluyoruz. Bu süreç şirketimizin uluslararası çapta danışmanlık vererek organizasyonel yapısını uluslararası seviyeye çıkarmasında da çok önemli bir katkı sağladı. Ülkemizin bir kış turizm ülkesine dönüşmesinde öncü rolü üstlenmeye devam edeceğiz" dedi. - KAYSERİ

Erciyes A.Ş., Türkiye'de hizmet ihracatı yapan ilk şirket
Erciyes A.Ş., Türkiye'de hizmet ihracatı yapan ilk şirket
Erciyes A.Ş., Türkiye'de hizmet ihracatı yapan ilk şirket

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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