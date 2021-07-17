Erciyes 2021 Yol Bisikleti Yarışları sürüyor
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Erciyes 2021 Yol Bisikleti Yarışları sürüyor

Erciyes 2021 Yol Bisikleti Yarışları sürüyor
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Spor

Kayseri'de gerçekleştirilen Erciyes 2021 Yol Bisikleti Yarışları, Grand Prix Velo Erciyes etabı ile devam ediyor.

Kayseri'de gerçekleştirilen Erciyes 2021 Yol Bisikleti Yarışları, Grand Prix Velo Erciyes etabı ile devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ORAN Kalkınma Ajansı, Velo Erciyes ve Erciyes AŞ iş birliğinde düzenlenen yarışların Grand Prix Velo Erciyes etabında kadın sporcular, Develi Meydanı'ndan start aldı.

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Develi Seyrani yerleşkesinde sona erecek parkurda kadın sporcular, 104 kilometre pedal çevirecek.

Öte yandan saat 14.30'da erkek sporcular, 140 kilometrelik parkurda yarışacak.

Yarışlara, Türkiye'nin yanı sıra ABD, Rusya, Hollanda, Belçika, Ukrayna, Belarus, Panama, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Malezya, Fas, Kuveyt, İran, Irak ve Güney Afrika'dan 250 sporcu katılıyor.

Erciyes 2021 Yol Bisikleti Yarışları sürüyor
Erciyes 2021 Yol Bisikleti Yarışları sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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