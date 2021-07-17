Erciyes 2021 Yol Bisikleti Yarışları'nın güvenliği jandarmaya emanet
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erciyes 2021 Yol Bisikleti Yarışları'nın güvenliği jandarmaya emanet

Erciyes 2021 Yol Bisikleti Yarışları'nın güvenliği jandarmaya emanet
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri'de gerçekleştirilen Erciyes 2021 Yol Bisikleti Yarışları'nın güvenle yapılması için jandarma mesai harcıyor.

Kayseri'de gerçekleştirilen Erciyes 2021 Yol Bisikleti Yarışları'nın güvenle yapılması için jandarma mesai harcıyor.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve trafik timleri Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ORAN Kalkınma Ajansı, Velo Erciyes ve Erciyes AŞ iş birliğinde düzenlenen yarışların güvenle tamamlanması amacıyla etaplarda güzergah boyunca tedbir alıyor.

Ekipler ve trafik timleri, yarışın startının verildiği 8 Temmuz Perşembe gününden itibaren mücadelenin 5. gününde de büyük bir titizlikle görev yapıyor.

Jandarma, Türkiye'nin yanı sıra ABD, Rusya, Hollanda, Belçika, Ukrayna, Belarus, Panama, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Malezya, Fas, Kuveyt, İran, Irak ve Güney Afrika'dan 250 sporcu katıldığı yarışmanın son gününe kadar güvenin sağlanması için mesaisini sürdürecek.

Erciyes 2021 Yol Bisikleti Yarışları'nın güvenliği jandarmaya emanet
Erciyes 2021 Yol Bisikleti Yarışları'nın güvenliği jandarmaya emanet
Erciyes 2021 Yol Bisikleti Yarışları'nın güvenliği jandarmaya emanet

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

Kumalık teklifini kabul etmeyen kuzeni Emine Karakaş'ı öldüren Aslan Karakaş teslim oldu
Kumalık teklifini kabul etmeyen kuzeni Emine Karakaş'ı öldüren Aslan Karakaş teslim oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Destici İbrahim Aydemir Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Neslihan Atagül
Spor Burak Elmas Alper Yılmaz Mehmet Topal Ahmet Nur Çebi Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Erciyes 2021 Yol Bisikleti Yarışları'nın güvenliği jandarmaya emanet - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 14:23:59. #1.16#

title