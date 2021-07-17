Erciyes 2021 Yol Bisikleti Yarışları'nın güvenliği jandarmaya emanet

Kayseri'de gerçekleştirilen Erciyes 2021 Yol Bisikleti Yarışları'nın güvenle yapılması için jandarma mesai harcıyor.

Kayseri'de gerçekleştirilen Erciyes 2021 Yol Bisikleti Yarışları'nın güvenle yapılması için jandarma mesai harcıyor.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve trafik timleri Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ORAN Kalkınma Ajansı, Velo Erciyes ve Erciyes AŞ iş birliğinde düzenlenen yarışların güvenle tamamlanması amacıyla etaplarda güzergah boyunca tedbir alıyor.

Ekipler ve trafik timleri, yarışın startının verildiği 8 Temmuz Perşembe gününden itibaren mücadelenin 5. gününde de büyük bir titizlikle görev yapıyor.

Jandarma, Türkiye'nin yanı sıra ABD, Rusya, Hollanda, Belçika, Ukrayna, Belarus, Panama, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Malezya, Fas, Kuveyt, İran, Irak ve Güney Afrika'dan 250 sporcu katıldığı yarışmanın son gününe kadar güvenin sağlanması için mesaisini sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün