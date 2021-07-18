Erciyes 2021 Yol Bisikleti Yarışları'nın Grand Prix Develi etabı yapıldı
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Erciyes 2021 Yol Bisikleti Yarışları'nın Grand Prix Develi etabı yapıldı

Erciyes 2021 Yol Bisikleti Yarışları'nın Grand Prix Develi etabı yapıldı
Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Spor

Kayseri'de gerçekleştirilen Erciyes 2021 Yol Bisikleti Yarışları'nda Grand Prix Develi etabı tamamlandı.

Kayseri'de gerçekleştirilen Erciyes 2021 Yol Bisikleti Yarışları'nda Grand Prix Develi etabı tamamlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ORAN Kalkınma Ajansı, Velo Erciyes ve Erciyes AŞ iş birliğinde düzenlenen yarışların Grand Prix Develi etabında kadın sporcular Yahyalı ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan start aldı.

Develi Kavşağı, Yeşilhisar, Çayırözü, Soysallı ve Develi Çevre Yolu'nu geçip Erciyes AŞ önünde sona eren parkurda kadınlar, 104 kilometre pedal çevirdi. Erkek sporcular ise 130 kilometrelik parkurda yarıştı.

Kadınlarda Rusya'dan Tatiana Antoshina birinci, Rusya'dan Margarita Syradoeva ikinci, Ukrayna'dan Maryna Varenyk ise üçüncü oldu.

Erkeklerde ise birinciliği Ukrayna'dan Mykhaylo Kononenko elde ederken Hollanda'dan Jeroen Meijers ikinci, Malezya'dan Metkel Eyob üçüncü sırayı aldı.

Türkiye'den de bisikletçilerin yer aldığı yarışlara, ABD, Rusya, Hollanda, Belçika, Ukrayna, Belarus, Panama, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Malezya, Fas, Kuveyt, İran, Irak ve Güney Afrika'dan 250 sporcu katılıyor.

Yarışlara 24 Temmuz'da koşulacak Vole Erciyes Junior Race etabıyla devam edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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