Erciyes 2021 Yol Bisikleti Yarışları'na devam edildi
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Erciyes 2021 Yol Bisikleti Yarışları'na devam edildi

Erciyes 2021 Yol Bisikleti Yarışları'na devam edildi
Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Spor

Kayseri'de gerçekleştirilen Erciyes 2021 Yol Bisikleti Yarışları, dördüncü gündeki Grand Prix Kayseri etabıyla sürdü.

Kayseri'de gerçekleştirilen Erciyes 2021 Yol Bisikleti Yarışları, dördüncü gündeki Grand Prix Kayseri etabıyla sürdü.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ORAN Kalkınma Ajansı, Velo Erciyes ve Erciyes AŞ iş birliğinde düzenlenen yarışların dördüncü gününde sporcular, Cumhuriyet Meydanı'ndan start aldı.

Erciyes Dağı Hacılar Kapı'da sona eren yarışta kadın sporcular 87 kilometre pedal çevirirken, erkek sporcular ise 136 kilometrelik parkurda ter döktü.

Kadınlarda Özbekistan'dan Olga Zabelinskaya birinci, Rusya'dan Tatiana Antoshina ikinci, Levheniia Vysotska da üçüncü oldu.

Erkeklerde ise birinciliği Ukrayna'dan Anatolii Budiak elde ederken, Malezya'dan Jambaljamts Sainbayar ikinci, yine aynı ülkeden Metkel Eyob da üçüncü sırayı aldı.

Türkiye'den de bisikletçilerin yer aldığı yarışlara, ABD, Rusya, Hollanda, Belçika, Ukrayna, Belarus, Panama, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Malezya, Fas, Kuveyt, İran, Irak ve Güney Afrika'dan 250 sporcu katılıyor.

Öte yandan, 5 gün ara verilen yarışlar, 17 Temmuz'dan itibaren Grand Prix Vole Erciyes etabıyla devam edecek. Organizasyon 25 Temmuz'da sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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