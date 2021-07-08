Erciyes 2021 Yol Bisikleti Yarışları başladı
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Erciyes 2021 Yol Bisikleti Yarışları başladı

Erciyes 2021 Yol Bisikleti Yarışları başladı
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Spor

Erciyes 2021 Yol Bisikleti Yarışları'nın startı verildi.

Erciyes 2021 Yol Bisikleti Yarışları'nın startı verildi.

Yarışların Kayseri Junior Race etabı, Mazakaland Eğlence Merkezi önünden başladı. Sporcular, zamana karşı sıralama için 5,9 kilometrelik yolda yarıştı.

Yarışlar yarın da Ağırnas'ta Mimar Sinan'ın evinin önünden başlayacak.

18 ülkeden 200'e yakın sporcunun pedal çevireceği yarışlar, 25 Temmuz'da sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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