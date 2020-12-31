Erciyes 2021'i "sessiz" karşıladı
31.12.2020 23:13 | Son Güncelleme: 31.12.2020 23:13
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes, yeni yılı "sessiz" karşıladı.
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes, yeni yılı "sessiz" karşıladı.
Önceki yıllarda binlerce yerli ve yabancı turistle birlikte yeni yılı karşılayan Erciyes, kısıtlamalar nedeniyle tüm tesislerini kapattı.
Kısıtlama nedeniyle Tekirkapı ve Hacılarkapı'da tesislerde sessizlik hakim oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin