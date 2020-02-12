Erciyes, 2020 Kar Voleybolu Dünya Turu'na ev sahipliği yapacak

12.02.2020 11:28 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:28

Bu yıl ikincisi düzenlenecek Kar Voleybolu Dünya Turu'nun 2020 yılı takvimi, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından açıklandı.



Türkiye, bu yıl 12-15 Mart 2020 tarihlerinde Erciyes'te organizasyona ilk kez ev sahipliği yapacak. Organizasyonun diğer ayağı ise 20-23 Ağustos 2020 tarihlerinde Arjantin'de gerçekleşecek. FIVB tarafından övgüyle bahsedilen Türkiye Voleybol Federasyonu, 2017 yılından bu yana 5 Avrupa Etabı ve 2 Türkiye Şampiyonası olmak üzere toplam 7 Kar Voleybolu organizasyonuna imza attı. 2018'de Avusturya'da yapılan ilk Kar Voleybolu Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, kadınlar kategorisinde gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA