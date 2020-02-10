Erciyes, 2020 Kar Voleybolu Dünya Turu'na ev sahipliği yapacak

10.02.2020 17:00 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:01

Türkiye, 12-15 Mart tarihleri arasında Kar Voleybolu Dünya Turu'na ilk kez ev sahipliği yapacak.

Bu yıl 2'ncisi düzenlenecek olan Kar Voleybolu Dünya Turu'nun 2020 yılı takvimi, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından açıklandı. Türkiye, organizasyona bu yıl 12-15 Mart tarihlerinde Erciyes'te ilk kez ev sahipliği yapacak. Organizasyonun diğer ayağı ise 20-23 Ağustos tarihlerinde Arjantin'de gerçekleştirilecek. FIVB tarafından övgüyle bahsedilen Türkiye Voleybol Federasyonu, 2017 yılından bu yana 5 Avrupa Etabı ve 2 Türkiye Şampiyonası olmak üzere toplam 7 kar voleybolu organizasyonuna imza attı.

Kaynak: DHA

2018'de Avusturya'da yapılan ilk Kar Voleybolu Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, kadınlar kategorisinde gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı.