Ercişliler, bisiklete binmeyi tercih ediyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ercişliler, bisiklete binmeyi tercih ediyor

VAN'ın Erciş ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar toplu taşıma araçları yerine, bisiklete binmeyi tercih ediyor.

Ercişliler, bisiklete binmeyi tercih ediyor
06.06.2020 13:04 | Son Güncelleme: 06.06.2020 13:08

VAN'ın Erciş ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar toplu taşıma araçları yerine, bisiklete binmeyi tercih ediyor.

Kent merkezine 100 kilometre uzaklıkta, Van Gölü kıyısındaki Erciş ilçesinde vatandaşlar, koronavirüs salgını nedeniyle toplu ulaşım araçları yerine bisiklete binmeyi tercih ediyor. Tedbirlerini alıp, kasklarını takarak ilçenin cadde ve sokaklarında ilerleyen bisikletliler, renkli görüntüler oluşturuyor. Bisiklet sürücülerinin en büyük isteği ise araç sürücülerinin daha dikkatli ve duyarlı davranmaları. Vatandaşlar, sağlıklı ve ekonomik olması ve her yaşa hitap etmesi nedeniyle bisiklete bindiklerini söyledi. Okul öncesi öğretmeni İsrafil Akan, "Salgın sonrası bisiklet kullanmayı tercih ediyoruz. Bugün 6 arkadaşımla bisikletlere binip sokaklara çıktık. Özelikle trafikte ilerlerken bisiklet ve yayalara karşı duyarlılık konusunda bilinç eksikliğimiz var. Sürücülerden temennimiz, bisiklet kullananlara ve yayalara karşı daha duyarlı olmalarıdır" dedi.Bisiklet satıcıları ise son zamanlarda gördükleri ilgiden oldukça memnun. İş yerinde bisiklet satan Bünyamin Uludağ, siparişleri yetiştirmeye çalıştıklarını belirterek, "Salgın nedeniyle insanların toplu taşıma araçlarına binme korkusu var. Bu durum işlerimizin açılmasına ve satışların patlama yapmasına neden oldu. İş çıkışı dükkanımıza gelen müşterilerimiz bizden bisiklet talep ediyorlar. İşlerimizin yoğunluğu nedeniyle akşamları mesai yapıp gelen siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz" diye konuştu. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü Haber
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
'İntihar etti' denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı Haber
"İntihar etti" denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu Haber
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı Haber
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı Haber
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi Haber
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
Son dakika: Libya Ordusu, 'Zafer Yolları' isimli yeni bir harekat başlattı
Son dakika: Libya Ordusu, "Zafer Yolları" isimli yeni bir harekat başlattı
Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar
Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar
Ünlü astrolog yorumladı: Parçalı ay tutulması sonrası hangi burcu ne bekliyor?
Ünlü astrolog yorumladı: Parçalı ay tutulması sonrası hangi burcu ne bekliyor?
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1026, Meksika'da 625 kişi öldü
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1026, Meksika'da 625 kişi öldü
Anneanne, dedektif gibi araştırma yapıp ikinci kez kaybolan torununun izini buldu
Anneanne, dedektif gibi araştırma yapıp ikinci kez kaybolan torununun izini buldu
Beşiktaş, milli futbolcu Dorukhan Toköz ile yola devam etme kararı aldı
Beşiktaş, milli futbolcu Dorukhan Toköz ile yola devam etme kararı aldı
İstanbul'daki en yaşlı ağaç 1377 yaşında
İstanbul'daki en yaşlı ağaç 1377 yaşında
İlçe stadındaki Cuma namazına imam hariç 123 kişi katıldı
İlçe stadındaki Cuma namazına imam hariç 123 kişi katıldı
Eşi, çocuklarının gözü önünde genç kadını boğazından ve yüzünden bıçakladı
Eşi, çocuklarının gözü önünde genç kadını boğazından ve yüzünden bıçakladı
Son dakika: Kısıtlamaların kalkmasıyla Türkiye'ye 10 gün içinde 1000'den fazla uluslararası hasta geldi
Son dakika: Kısıtlamaların kalkmasıyla Türkiye'ye 10 gün içinde 1000'den fazla uluslararası hasta geldi
Son Dakika: Merkez Bankası, firmalara yatırım taahhütlü 20 milyar liralık avans kredisi verecek
Son Dakika: Merkez Bankası, firmalara yatırım taahhütlü 20 milyar liralık avans kredisi verecek
Elinde bıçakla, kanlar içinde sokak sokak kendisini bıçaklayan şahsı aradı
Elinde bıçakla, kanlar içinde sokak sokak kendisini bıçaklayan şahsı aradı
Yeni yaşını kutlayan Fahriye Evcen'e sevenlerinden hediye yağdı
Yeni yaşını kutlayan Fahriye Evcen'e sevenlerinden hediye yağdı
Kadın iç giyim markası Victoria's Secret'ın İngiltere operasyonlarına kayyum atandı
Kadın iç giyim markası Victoria's Secret'ın İngiltere operasyonlarına kayyum atandı
Barcelona ile nikah tazelemeye hazırlanan Messi, sözleşmesine iptal maddesi koydurmak istiyor
Barcelona ile nikah tazelemeye hazırlanan Messi, sözleşmesine iptal maddesi koydurmak istiyor
Malatyalı hoca, canlı yayında 'Allah 'ol' der oluverir' dediği sırada sallanmaya başladı
Malatyalı hoca, canlı yayında "Allah 'ol' der oluverir" dediği sırada sallanmaya başladı
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine gelen Cavani, çiftçi oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine gelen Cavani, çiftçi oldu
22'lik genç, aşkına karşılık vermeyen 2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü
22'lik genç, aşkına karşılık vermeyen 2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü
Barcelona'lı Antoine Griezmann, Amerika'ya gidiyor
Barcelona'lı Antoine Griezmann, Amerika'ya gidiyor
Defne Samyeli, Baran Tınaz ve Deren Talu aşkına onay verdi
Defne Samyeli, Baran Tınaz ve Deren Talu aşkına onay verdi
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etmesine 'Kim Milyoner Olmak İster?' repliğiyle tepki verdi
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etmesine "Kim Milyoner Olmak İster?"...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Rüştü Zorlu Leyla Güven Donald Trump Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şeyma Subaşı Haldun Dormen Beyazıt Öztürk Çağlar Çorumlu
Spor Ali Koç İlhan Cavcav Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Kız Kaza Kadın Haziran
Şu an buradasınız: Ercişliler, bisiklete binmeyi tercih ediyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.6.2020 13:07:59. #1.14#
title