Ercişli uzman çavuş toprağa verildi

ERCİŞ, VAN (İHA) - Erzincan'ın Kemah İlçe Jandarma Komutanlığında görevliyken vefat eden Uzman Çavuş Emre Karadağ, memleketi Van'ın Erciş ilçesinde törenle toprağa verildi.

Merkez Kara Yusuf Paşa Camii önünde düzenlenen törene Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Demir, AK Parti Erciş İlçe Başkanı İzzet Albayrak, MHP İlçe Başkanı Fatih Köroğlu, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Uzman Çavuş Emre Karadağ, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Alkanat Mahallesi mezarlığında toprağa verildi. - VAN