Ercişli Şehit Rıdvan Çevik'in adı kitapta yaşatılacak

ERCİŞ, VAN (İHA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan "81 İlden 81 Şehidimizin Kahramanlık Destanları" adlı kitapta Van'ın Erciş nüfusuna kayıtlı Şehit Rıdvan Çevik'e de yer verildi.

Şehitlerin destansı fedakarlıklarını ölümsüz kılmak, milli değerlerimizi gelecek nesillere taşıyabilmek adına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü tarafından "81 İlden 81 Şehidimizin Kahramanlık Destanları" adlı kitap hazırlandı. Kitabın bir bölümünde, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de yürütülen operasyonda 1 Mart 2018 tarihinde şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik'e de yer verildi. Hazırlanan kitabı şehit ailesine takdim etmek üzere Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu tarafından aileye ziyaret gerçekleştirildi. Şehit Çevik'in vatan uğruna canını feda ederek şehadet şerbeti içtiğini ve gönüllerde yaşadığını belirten Kaymakam Mehmetbeyoğlu, aileye kitabı takdim etti.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun şehit ailesi ziyaretine Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Demir, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak ile Erciş Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Fuat Baran da eşlik etti. - VAN