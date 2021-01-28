Ercişli öğrenciler kayak merkezinde eğlendi
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Ercişli öğrenciler kayak merkezinde eğlendi

28.01.2021 19:07 | Son Güncelleme: 28.01.2021 19:10
Ercişli öğrenciler kayak merkezinde eğlendi

Van'ın Erciş Belediyesi, ilçedeki öğrencilere kayak merkezine götürerek eğlenceli zaman geçirmelerini sağladı.

Van'ın Erciş Belediyesi, ilçedeki öğrencilere kayak merkezine götürerek eğlenceli zaman geçirmelerini sağladı.

Aileleriyle birlikte kayak yapan öğrenciler, unutamayacakları bir gün yaşadı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, çocukları bir nebze olsun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) stresinden uzak tutmak ve güzel zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Çocukların gelecekte anlatacakları güzel bir anılarının olduğunu bildiren Mehmetbeyoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti kimsesizlerin kimsesi olan bir devlettir. İnşallah bundan sonraki süreçte evlatlarımızla kar keyfini yaşayabilmek, onlarla bir ve beraber olmak için bu tür etkinliklerimiz devam edecek."

Etkinliğe, Çaldıran Kaymakamı Yusuf Durani Dinç ve Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

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