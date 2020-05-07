Ercişli kadınlar tulum ve maske üretiyor

Erciş Kaymakamlığı'na bağlı Aile Destek Merkezlerindeki kadınlar, günlük 20 tulum ve 1500 maske üretiyor.

Erciş Kaymakamlığı'na bağlı Aile Destek Merkezlerindeki kadınlar, günlük 20 tulum ve 1500 maske üretiyor.

Erciş Kaymakamlığının talimatları doğrultusunda ilçedeki 6 ayrı Aile Sosyal Destek Merkezindeki kadınlar, maske ve tulum üretimi için kollarını sıvadı.

Kadınlar, ilçedeki kurumların maske ve tulum ihtiyacını karşılamak için günlük 1500 maske ve 20 tulum üretiyor.

Kaynak: AA