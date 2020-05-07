Ercişli kadınlar maske ve tulum üretiyor

VAN'ın Erciş ilçesinde, kadınlar tarafından günlük bin 500 maske ve tulum üretiliyor.

VAN'ın Erciş ilçesinde, kadınlar tarafından günlük bin 500 maske ve tulum üretiliyor.

Koronavirüs salgınından korunmanın en etkili yollarından biri olan maske kullanımı kapsamında, Erciş'te yaşayan kadınlar da maske üretiyor. Erciş Kaymakamlığı'na bağlı Aile Sosyal Destek Merkezleri'nde çalışan kadınlar, maske ve tulum üretiyor. İlçedeki 6 ayrı merkezde günlük olarak üretilen toplam bin 500 adet maske ve 20 adet tulum, ilçedeki kurumlara dağıtılıyor.

Kaynak: DHA