Ercişli annelere Bakan Soylu'dan anneler günü hediyesi
10.05.2020 11:42 | Son Güncelleme: 10.05.2020 11:42
Van'ın Erciş ilçesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından gönderilen hediyeler annelere ulaştırıldı.
Van'ın Erciş ilçesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından gönderilen hediyeler annelere ulaştırıldı.
Erciş Kaymakamlığı ve Erciş Belediyesi bünyesinde hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grupları, ilçedeki anneleri ziyaret ederek bu özel günlerini kutladı.
Ayrıca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından gönderilen hediyeler annelere takdim edilirken Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu tarafından da annelere birer karanfil hediye edildi.
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Kaynak: AA