Erciş yüzünü barışa döndü

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas öncülüğünde bölgenin kanat önderleri ve aile büyükleri ile sağlanan sulhlar, bölgede adeta bir barış rüzgarına dönüştü.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas öncülüğünde bölgenin kanat önderleri ve aile büyükleri ile sağlanan sulhlar, bölgede adeta bir barış rüzgarına dönüştü.

Son zamanlarda sağlanan barışların gündemde olması, toplumsal huzuru arttırarak güveni tesis ediyor. Sosyal bir örgütlenme biçimi olarak bu coğrafyada yüz yıllardır süregelen aşiretçilik halen ağırlığını korurken, bu kadim İslam beldesinde iç içe geçmiş değişik düzeydeki akraba toplulukları karşılıklı sorumluluk duygusu ile güçlü bir dayanışma örneğini sergiliyor. Bazen yaşanılan küçük bir tatsız olay büyük bir fitne ateşine vesile olurken, bunu önlemenin en pratik yolu ise meydana gelen itilafı diyalog yolu ile çözüme kavuşturmaktır. Ama en kalıcı çözüm İslam'ın gerekliliğini anlatmak, İslamiyet'in huzur ve barışı temin eden bir din olduğunu hatırlatmaktır. Allah, İslam dininde, terör ve şiddet anlamlarını da kapsayan her türlü bozgunculuğu yasaklamış ve bu tür bir eylem içinde olanları ise lanetlemiştir.

Son olarak geçtiğimiz cuma günü Erciş'te Sin ve Korkmaz aileleri ile Tulmaç ve Yaki aileleri arasındaki kan davaları AK Parti milletvekilleri, Van Valisi, Erciş Kaymakamı, bölgenin kanat önderleri ve aile büyüklerinin katılımı ile barışla neticelendi. Aileler arasındaki husumet biterken; birey, toplum ve devlet düzleminde ise bir bütün olarak toplumsal barış ve güven çok kıymet buluyor. Toplum huzurunun müdafaası ve kalıcılığı konusunda milletvekilleri, mülki idare amirleri, alimler ve kanat önderlerine büyük sorumluluk düşerken, Anadolu'da huzurlu ve mutlu toplum inşa etme düşüncesi ise bin yıllık bir devlet geleneğinin ürünüdür. Hemen her dönemde toplumların oluşturmaya çalıştıkları en önemli esaslardan biri güven olurken; kanunlar, kurallar, ahlaki ilkeler hep bu amaca yönelik esaslar getirmişlerdir.

Dini mubini İslam'a göre en büyük fetih barış olarak görülürken, barış ise; çatışma, kavga, dışlama ve hor görme olmaksızın uzlaşı, güven ve huzur içerisinde yaşamak demektir. Hepimiz kendimize, sevgi, şefkat, merhamet, hoşgörü ve adaletle davranılmasını arzular ve en önemlisi bunun için güvenmek isteriz. Çünkü güven duygusu insanlık ile var olan bir duygudur. Fertten başlayarak topluma kadar herkesin ihtiyaç duyduğu önemli bir olgudur. Kişi yaşamak için güvenli bir sığınağa sahip olmak isterken, toplumlar da varlıklarının devamı için güvenli bir ortam isterler. İşte Erciş'te kararlılıkla yapılmak istenende budur. Güvenli bir yaşam alanı oluşturmak ve huzurlu bir şehir inşa etmektir. Erciş'i güzelleştiren, kalkındıran, yeniden imar eden, topluma güven veren, barışı tesis eden, memleketin refah ve huzuru için birlikte, uyum içinde yorulmadan gayret gösteren Van Milletvekili Abdulahat Arvas ve Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu ile Erciş yüzünü barışa döndü. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı