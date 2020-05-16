Erciş vefa grupları çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
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Erciş vefa grupları çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Erciş Vefa Sosyal Destek Grubu, sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarına anında yetişiyor.

Erciş vefa grupları çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
16.05.2020 11:32 | Son Güncelleme: 16.05.2020 11:33

Erciş Vefa Sosyal Destek Grubu, sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarına anında yetişiyor.

Erciş Kaymakamlığı ve Erciş Belediyesi koordinasyonunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, uygulamanın başladığı günden itibaren 29 bin 801 haneye ulaşarak ilaçtan gıdaya tüm ihtiyaçlarını temin etti. Korona virüs tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkmaları İçişleri Bakanlığı genelgesi ile kısıtlanmış, bu kapsamda olup evde tek başına yaşayan, ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan vatandaşlar için Erciş'te ilçe kaymakamlığı ve belediyesi koordinesinde Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulmuştu. Kamu çalışanlarından ve gönüllülerden oluşan ve faaliyetlerine aralıksız devam eden destek grubuna vatandaşlar; 112, 155, 156 ve 444 65 10'nolu hatlarda ulaşarak ihtiyaçlarını iletti.

"Kimi emekli maaşı için kimi market alışverişi için aradı"

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulamaya geçtiği 22 Mart 2020'den itibaren çalışmalarına başlayan Erciş Vefa Sosyal Destek Grubu'na bugüne kadar 28 bin 809 çağrı geldi. 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği çağrı merkezlerinden en çok emekli, yaşlı ve engelli maaşı, market alışverişi, ilaç gibi sağlık ihtiyaçları talep edildi.

"Dualar, vefa grubuna moral depoladı"

Vatandaşların ihtiyaç bildirimleri Erciş Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından en kısa süre içinde yerine getirilirken, ihtiyaçları evlerine kadar ulaşan aksakallı, nur yüzlü yaşlı vatandaşlar; devlet, millet ve vefa grupları için hayır dualarında bulundular. Vatandaşların güzel dilekleri ve duaları Erciş Vefa Grubu'na büyük moral oldu. - VAN

Kaynak: İHA

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