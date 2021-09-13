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Erciş üzümünün bağ bozumu yapıldı

AA / Necmettin Karaca - Haberler | Güncel
Erciş üzümünün bağ bozumu yapıldı

Erciş Belediyesi'ne ait 28 bin metrekarelik alanda bağ bozumu yapıldı.

Erciş Belediyesi'ne ait 28 bin metrekarelik alanda bağ bozumu yapıldı.

Erciş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün, Adnan Menderes Mahallesi'ndeki 28 bin metrekarelik "1 Nisan Üzüm Bağları" uygulama sahasında, Erciş üzümünün bağ bozumu gerçekleştirildi.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, yaptığı açıklamada, Erciş'te 3 bin yıllık tarihi olan Erciş üzümünün bağ bozumunu yaptıklarını söyledi.

Belediye bünyesinde güzel bir bağ kurulduğunu ifade eden Arvas, şöyle konuştu:

"Geçen yıl Erciş Belediyesi, İl ve İlçe Tarım ve Orman müdürlükleri tarafından 140 bin üzüm fidesi ücretsiz dağıtıldı. Bu yıl da 350 bin adet üzüm fidesi dağıttık. Bu üzümün çeşidinin çoğaltılması için Van ve ilçelerine ücretsiz dağıtmaktayız. Üzümü bahçesine dikmek isteyen çiftçilerimiz varsa ücretsiz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden temin edebilirler. Endemik Erciş üzümünü bağlarımızda yetiştireceğiz ve gelecek nesillerimize aktaracağız. Bu bağlar Urartulardan bizlere kaldı. Bizlerden de gelecek nesillere kalacak."

Bağ bozumuna, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Van YYÜ Erciş İşletme Fakültesi Dekanı Abdulmenaf Turan ve vatandaşlar katıldı.

AA / Necmettin Karaca - Son Dakika Haberleri
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