Erciş üzümü yeniden yaygınlaşacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Erciş üzümü yeniden yaygınlaşacak

VAN'ın Erciş ilçesi üzümünün yeniden yaygınlaştırılması ve üretiminin artırılması amacıyla proje hazırlandı.

Erciş üzümü yeniden yaygınlaşacak
21.05.2020 10:50 | Son Güncelleme: 21.05.2020 10:51

VAN'ın Erciş ilçesi üzümünün yeniden yaygınlaştırılması ve üretiminin artırılması amacıyla proje hazırlandı. Proje kapsamında tüpleme yöntemiyle 15 bin üzüm fidesi yetiştirildi. Fidelerin, haziran ayı sonlarında çiftçilere dağıtılacağı belirtildi. 

Geçmişi uzun yıllara dayanan, aroması, rengi ve tadıyla ün kazanan Erciş üzümü için AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ve Erciş Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün girişimleri ile ortak bir proje hazırlandı. Hazırlanan proje kapsamında ilçedeki eski üzüm bağlarından numune örnekleri alındı. Bu numunelerle de Erciş Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün uygulama alanında çalışmalara başlandı ve tüpleme yöntemiyle 15 bin üzüm fidesi yetiştirildi.AK Parti Van Milletvekili Arvas, geçmişi Urartular dönemine dayanan, ancak unutulmaya ve yok olmaya yüz tutmuş Erciş üzümünün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tarım politikası kapsamında hayat bulacağını ve bunun için yoğun bir çalışma yaptıklarını söyledi. Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmetbeyoğlu ise fidelerin haziran ayı sonunda çiftçilere ücretsiz olarak dağıtılacağını ve böylelikle geniş bir alanda Erciş üzümü üretimini sağlamış olacaklarını belirtti. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir Haber
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi Haber
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi Haber
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi
Kurşun yağmuruna tutulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti Haber
Kurşun yağmuruna tutulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti Haber
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün Haber
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
İmamoğlu'ndan kendisi için 27 kez soruşturma izni veren Soylu hakkında suç duyurusu
İmamoğlu'ndan kendisi için 27 kez soruşturma izni veren Soylu hakkında suç duyurusu
7 yaşındaki öz oğlunu ve yengesini öldüren bipolar kadın, sokakta dolaşırken yakalandı
7 yaşındaki öz oğlunu ve yengesini öldüren bipolar kadın, sokakta dolaşırken yakalandı
Salgında ikinci dalgayı yaşayan Çin'den korkutan sözler: Koronavirüs değişime uğruyor
Salgında ikinci dalgayı yaşayan Çin'den korkutan sözler: Koronavirüs değişime uğruyor
AK Parti Sözcüsü Çelik, İzmir'deki bazı camilerin minarelerinden 'Çav Bella' çalınmasına sert tepki gösterdi: Lanetliyoruz
AK Parti Sözcüsü Çelik, İzmir'deki bazı camilerin minarelerinden "Çav Bella" çalınmasına sert tepki gösterdi:...
Van'daki bayram alışveriş yoğunluğu pes dedirtti! Sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı
Van'daki bayram alışveriş yoğunluğu pes dedirtti! Sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı
Son Dakika: Türkiye'de 20 Mayıs günü koronavirüsten 23 kişi hayatını kaybetti, 972 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 20 Mayıs günü koronavirüsten 23 kişi hayatını kaybetti, 972 yeni vaka tespit edildi
Türkiye'nin eve kapandığı son 2 ayda en çok kitap alan şehirler belli oldu
Türkiye'nin eve kapandığı son 2 ayda en çok kitap alan şehirler belli oldu
Koronavirüs fobisinin Türkiye haritası çıkarıldı! En çok korkan bölgemiz Güneydoğu oldu
Koronavirüs fobisinin Türkiye haritası çıkarıldı! En çok korkan bölgemiz Güneydoğu oldu
İhtiyaç sahiplerini ilgilendiriyor! Bayrama günler kala 6 bankadan bayram kredisi müjdesi
İhtiyaç sahiplerini ilgilendiriyor! Bayrama günler kala 6 bankadan bayram kredisi müjdesi
Şarkıcı Merve Özbey 'Çocuk yapın da görelim' diyen takipçisine sert çıktı: Size böyle konuşma hakkını kim veriyor?
Şarkıcı Merve Özbey "Çocuk yapın da görelim" diyen takipçisine sert çıktı: Size böyle konuşma hakkını kim...
Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir
Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir
Hamile eşi için erik toplayan baba adayı, 100 lira para ile tarla sahibine not bırakarak helallik istedi
Hamile eşi için erik toplayan baba adayı, 100 lira para ile tarla sahibine not bırakarak helallik istedi
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi
Yerli otomobilin fabrikasında ilk kazma vuruldu: Haziran'da temel atılacak
Yerli otomobilin fabrikasında ilk kazma vuruldu: Haziran'da temel atılacak
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için 'HES kodu' uygulaması başladı
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için ''HES kodu'' uygulaması başladı
Ankara'da kuvvetli rüzgar beklentisi nedeniyle uyarı yapıldı
Ankara'da kuvvetli rüzgar beklentisi nedeniyle uyarı yapıldı
Babacan'dan, Bahçeli'nin 'FETÖ organizasyonu' sözlerine sert cevap: Ülkeye hangi faydası dokunuyor?
Babacan'dan, Bahçeli'nin "FETÖ organizasyonu" sözlerine sert cevap: Ülkeye hangi faydası dokunuyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcılara seslendi: Para kazanmak isteyen varsa yanlış meslek seçmiştir
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcılara seslendi: Para kazanmak isteyen varsa yanlış meslek seçmiştir
Sokağa çıkma yasağı sonrası Bursa pazarlarında adım atacak yer kalmadı
Sokağa çıkma yasağı sonrası Bursa pazarlarında adım atacak yer kalmadı
Koronavirüs bulaşma ihtimalinde havuzlar, denizlere göre daha tehlikeli
Koronavirüs bulaşma ihtimalinde havuzlar, denizlere göre daha tehlikeli
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan ibadete açılacak camiler için 8 uyarı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan ibadete açılacak camiler için 8 uyarı
Son Dakika: 65 yaş üstü için getirilen seyahat izni serbestliğinin ayrıntıları belli oldu
Son Dakika: 65 yaş üstü için getirilen seyahat izni serbestliğinin ayrıntıları belli oldu
Ersin Korkut, arkadaşlarının kendisine aldığı köpeğin fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı
Ersin Korkut, arkadaşlarının kendisine aldığı köpeğin fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı
Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu
Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Sırrı Süreyya Önder
Magazin Ebru Şallı Acun Ilıcalı Yılmaz Erdoğan Kenan İmirzalıoğlu
Spor Hasan Şaş Şenol Güneş Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Bursa Kadın Futbol Twitter
Şu an buradasınız: Erciş üzümü yeniden yaygınlaşacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 10:50:56. #1.15#
title