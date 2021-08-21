Erciş'ten "Ben de Varım" Kampanyasına Destek
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Erciş'ten "Ben de Varım" Kampanyasına Destek

Erciş'ten 'Ben de Varım' Kampanyasına Destek
Habermetre - Haberler | Toplum

Ülkemizde yaşanan orman yangınları ve sel felaketlerinde zarar gören vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla başlatılan "Ben de Varım" kampanyasına Erciş'ten destek geldi.

Ülkemizde yaşanan orman yangınları ve sel felaketlerinde zarar gören vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla başlatılan "Ben de Varım" kampanyasına Erciş'ten destek geldi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve 12 Ağustos 2021 tarihli ve 4732 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İçişleri Bakanlığınca, son günlerde ülkemizde yaşanan orman yangınları ve sel felaketlerinin meydana getirdiği tahribatın giderilmesi ve afetlerden zarar gören vatandaşların mağduriyetlerinin bir an evvel giderilmesi amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde başlatılan "Ben de Varım" yardım kampanyasına Erciş'ten destek geldi. Erciş Kaymakamlığı ve Erciş Belediyesi öncülüğünde düzenlenen kampanyaya, Erciş Ticaret ve Sanayi Odası ile ilçemizdeki Kızılay, İHH, Beşir, Verenel, Hayrat, İlim Yayma, Ensar, Tügva, Önder gibi yardım kuruluşları da destek verdi. Vatandaşlarımızın duyarlılığı neticesinde çok sayıda gıda ve temel ihtiyaç malzemesi toplandı. Toplanan malzemeler yardım bölgelerine ulaştırılmak üzere Van İl AFAD Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: Habermetre

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