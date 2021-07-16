Erciş'teki taşkında 15 küçükbaş hayvan öldü, meyve ağaçları zarar gördü
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Erciş'teki taşkında 15 küçükbaş hayvan öldü, meyve ağaçları zarar gördü

Erciş'teki taşkında 15 küçükbaş hayvan öldü, meyve ağaçları zarar gördü
Demirören Haber Ajansı / Barış Kul - Haberler | Güncel

VAN'ın Erciş ilçesinde dün etkili olan yağış sırasında 15 küçükbaş hayvan telef oldu, ahırlar yıkıldı, meyve bahçeleri zarar gördü.

VAN'ın Erciş ilçesinde dün etkili olan yağış sırasında 15 küçükbaş hayvan telef oldu, ahırlar yıkıldı, meyve bahçeleri zarar gördü.

Erciş'te dün etkili olan yağış, hayatı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı Kırkpınar, Çetintaş, Bozyaka, Akbaş, Kumlubulak, Yoldere, Çubuklu, Çelebibagı, Kırkdegirmen Tekler, Çimen, Görüşlü, Örene ve Çatakdibi mahallelerinde yağış, taşkınlara yol açtı. Taşkında 15 küçükbaş hayvanın telef oldu, çok sayıda ahır ve samanlığı su bastı. Bölgede mahsur kalan bazı vatandaşlar ise Erciş Belediyesi'ne ait iş makineleri ile kurtarıldı.Örene Mahallesi'nde yağış meyve bahçelerine de zarar verdi. Bazı ağaçların dalları kırıldı. Mahallede 10 yıldır çiftçilik yapan 3 çocuk babası Rıdvan Bozkayar (32), yağış sırasında çarşıda olduğunu belirterek, "Eşim beni arayıp su taşkınının sele dönüştüğünü söyledi. Ben de hemen çıkıp eve geldim. Önce çocukları, daha sonra ahırdaki hayvanları güvenli bir yere aldım. Su taşkını meyve ağaçlarım zarar gördü. Büyük miktarda meyvelerim ziyan oldu. Hayvanların ahırı yıkılırken, samanlar da su altında kaldı. Kurutmak için güneşe serdiğimiz kayısılar çamurun altında kaldı. Meyveleri toplamaya çalıştım ama hepsi zarar gördü. Hayatımda böyle bir su taşkını görmedim" dedi


Erciş'teki taşkında 15 küçükbaş hayvan öldü, meyve ağaçları zarar gördü
Erciş'teki taşkında 15 küçükbaş hayvan öldü, meyve ağaçları zarar gördü
Erciş'teki taşkında 15 küçükbaş hayvan öldü, meyve ağaçları zarar gördü
Erciş'teki taşkında 15 küçükbaş hayvan öldü, meyve ağaçları zarar gördü
Erciş'teki taşkında 15 küçükbaş hayvan öldü, meyve ağaçları zarar gördü
Erciş'teki taşkında 15 küçükbaş hayvan öldü, meyve ağaçları zarar gördü
Erciş'teki taşkında 15 küçükbaş hayvan öldü, meyve ağaçları zarar gördü
Erciş'teki taşkında 15 küçükbaş hayvan öldü, meyve ağaçları zarar gördü
Erciş'teki taşkında 15 küçükbaş hayvan öldü, meyve ağaçları zarar gördü
Erciş'teki taşkında 15 küçükbaş hayvan öldü, meyve ağaçları zarar gördü
Erciş'teki taşkında 15 küçükbaş hayvan öldü, meyve ağaçları zarar gördü
Erciş'teki taşkında 15 küçükbaş hayvan öldü, meyve ağaçları zarar gördü
Erciş'teki taşkında 15 küçükbaş hayvan öldü, meyve ağaçları zarar gördü
Erciş'teki taşkında 15 küçükbaş hayvan öldü, meyve ağaçları zarar gördü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış Kul

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