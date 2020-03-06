Erciş'teki Koçköprü Kanyonunda buz sarkıtları oluştu

06.03.2020 11:00 | Son Güncelleme: 06.03.2020 11:00

Van'ın Erciş ilçesinde soğuk hava etkili oluyor.

İlçe merkezine 20 kilometre mesafedeki Koçköprü Kanyonu'nda soğuk hava nedeniyle dev buz sarkıtları oluştu.

Fotoğraf tutkunları da boyu 8 metreyi bulan buz sarkıtlarının bulunduğu bölgeyi görüntüledi.

Bölgeye gelen fotoğrafçılardan Murat Bayram, kanyonun hem yaz hem de kışın farklı güzelliklere büründüğünü söyledi.

Fırsat buldukça kanyonda fotoğraf çektiğini belirten Bayram, fotoğrafseverleri bölgeye davet etti.

Kaynak: AA