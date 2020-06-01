Erciş'teki birçok kuş türüne ev sahipliği yazan sazlık alan yandı VAN'ın Erciş ilçesi Gölağzı Mahallesinde bulunan 100 dönüm sazlık alanda yangın çıktı.

VAN'ın Erciş ilçesi Gölağzı Mahallesinde bulunan 100 dönüm sazlık alanda yangın çıktı. Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan sazlık alandaki yangın, itfaiye ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.Akşam saatlerinde sazlık alanda dumanların yükseldiği gören vatandaşlar, Erciş İtfaiye Müdürlüğü'ne arayarak haber verdi. Bunun üzerine yangının çıktığı bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bataklık bir alan üzerinde olan sazlık yangınına ulaşmakta güçlük çeken itfaiye ekipleri Yaklaşık 4 saat süren zorlu söndürme çalışmalarının ardından yangını güçlükle kontrol altına alabildi. Mahalle yaşayan vatandaşların bu alanda çok sayıda kuş türü ve buna bağlı kuş yuvalarının olduğunu söyledi.

Sazlıktaki yangından dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirten yöre sakinleri, "Burada birçok canlı alevlerin arasında yanıp gitti. Alan bataklık olduğu için itfaiye ekipleri de yangını söndürmekte zorlandı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA