Erciş'te Yol Yapım Çalışmaları

Erciş Kaymakamı ve Mehmet Şirin Yaşar, Van Gölü Sahil Yolunda devam eden asfaltlama çalışmalarını denetledi.



Kaymakam Yaşar'ın belediye başkanvekilli olarak görevlendirildiği Erciş'te, ilçenin çehresini değiştirecek projeler, hayata geçirilmeye devam ediyor. Bunlar arasında yer alan Van Gölü Sahil Yolu'nda düzenleme çalışmaları hızla sürüyor.



Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Yaşar, Van Gölü Sahil Yolunda devam eden asfalt çalışmalarını denetledi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Yaşar, bir ara asfalt dökümünde kullanılan aracı kullanarak, çalışmalara katıldı.



Sahilde piknik yapan bulunan Ercişliler, Yaşar'ı büyük ilgiyle takip etti.



İncelemelerinin ardından sahildeki Ercişlilerle sohbet eden Yaşar, sahilde iskele kafelerin yapımına da en kısa zamanda başlanacağı müjdesini verdi.



Yaşar, "Bu proje bitince ilçemizi cazibe merkezi haline getireceğiz. Söz verdiğimiz projeler bitince, Erciş modern bir kent kimliğine kavuşacak." dedi.



İlçede, sahil yolu dışında Van yolu, Kışla caddeleri, ara arterler ve Çelebibağı'nda yol çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Yaşar, bunun dışında kentin çeşitli noktalarında altyapı, kaldırım, refüj ve asfalt döküm çalışmaları yapıldığını sözlerine ekledi.