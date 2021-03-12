VAN Erciş'te yoğun kar yağışı; araçlar yollarda kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

VAN Erciş'te yoğun kar yağışı; araçlar yollarda kaldı

12.03.2021 14:24 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:51

Erciş'te yoğun kar yağışı; araçlar yollarda kaldıBarış KUL/ ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN'ın Erciş ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Erciş'te yoğun kar yağışı; araçlar yollarda kaldı

Barış KUL/ ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN'ın Erciş ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Sürücüler yoğun kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşarken, bazı araçlar da yolda kaldı. Mahsur kalan sürücülerin imdadına karla mücadele ekipleri yetişti.

Erciş'te sabah saatlerinde başlayan yağmur, öğlen saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezindeki kar kalınlığı 15 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle vatandaşlar ve yollardaki sürücüler zor anlar yaşadı. İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Çakırbey Mahallesi'nde yoğun kar ve tipi nedeniyle bazı araçlar mahsur kaldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye Van Büyükşehir ve Erciş belediyelerine bağlı karla mücadele ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu mahsur kalan araçlar kurtarılırken, bölgedeki kar yağışı sürüyor.

VAN Erciş'te yoğun kar yağışı; araçlar yollarda kaldı
VAN Erciş'te yoğun kar yağışı; araçlar yollarda kaldı
VAN Erciş'te yoğun kar yağışı; araçlar yollarda kaldı
VAN Erciş'te yoğun kar yağışı; araçlar yollarda kaldı
VAN Erciş'te yoğun kar yağışı; araçlar yollarda kaldı
VAN Erciş'te yoğun kar yağışı; araçlar yollarda kaldı
VAN Erciş'te yoğun kar yağışı; araçlar yollarda kaldı
VAN Erciş'te yoğun kar yağışı; araçlar yollarda kaldı
VAN Erciş'te yoğun kar yağışı; araçlar yollarda kaldı
VAN Erciş'te yoğun kar yağışı; araçlar yollarda kaldı
VAN Erciş'te yoğun kar yağışı; araçlar yollarda kaldı
VAN Erciş'te yoğun kar yağışı; araçlar yollarda kaldı
VAN Erciş'te yoğun kar yağışı; araçlar yollarda kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Hulusi Akar Ziya Selçuk Mustafa Şentop Mehmet Akif Ersoy
Magazin Demet Akbağ Hande Erçel Şevket Çoruh Pelin Öztekin
Spor Erol Bulut Caner Erkin Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: VAN Erciş'te yoğun kar yağışı; araçlar yollarda kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 15:05:33. #1.16#
title