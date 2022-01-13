Erciş'te yoğun kar yağışı - Haberler
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Erciş'te yoğun kar yağışı

İhlas Haber Ajansı / Murat Kalkan - Haberler | Yerel

Erciş'te yoğun kar yağışı Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlar ve bazı öğretmenler yolda kaldı.

VAN (İHA) - Erciş'te yoğun kar yağışı

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlar ve bazı öğretmenler yolda kaldı.

Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Yüksek kesimlerdeki mahalle yollarının ulaşıma kapanmasıyla bazı vatandaşlar ve öğretmenler şehir merkezine ulaşamadı. Van Büyükşehir ve Erciş belediyelerinin yaptığı çalışmalar sonucu yolların açmasıyla mahsur kalan öğretmen ve vatandaşlar şehir merkezine gelebildiler.

Erciş'te yoğun kar yağışı

Erciş'te yoğun kar yağışı

Erciş'te yoğun kar yağışı

İhlas Haber Ajansı / Murat Kalkan - Son Dakika Haberleri

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