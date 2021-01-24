Erciş'te yoğun kar yağışı
Drone ile havadan kar manzaraları Vatandaşların karlı parklarda gezmesi Vatandaşların karlı Van gölü manzarası eşliğinde çay içmeleri Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan kar yağışı ile birlikte ilçe merkezinde kar kalınlığı 45 (CM) santimi metreyi buldu.
Drone ile havadan kar manzaraları
Vatandaşların karlı parklarda gezmesi
Vatandaşların karlı Van gölü manzarası eşliğinde çay içmeleri
Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan kar yağışı ile birlikte ilçe merkezinde kar kalınlığı 45 (CM) santimi metreyi buldu.
Etkili olan kar yağışının ardından oluşan muhteşem manzaranın güzelliğini vatandaşlar Van gölü manzarasını eşleğinde çay içip karla kaplı parklarda oluşan manzara eşliğinde gezerek karın tadını çıkarıp selfie ve fotoğraf çektiler
Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca