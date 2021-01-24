Erciş'te yoğun kar yağışı
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Erciş'te yoğun kar yağışı

24.01.2021 14:45 | Son Güncelleme: 24.01.2021 14:49

Drone ile havadan kar manzaraları Vatandaşların karlı parklarda gezmesi Vatandaşların karlı Van gölü manzarası eşliğinde çay içmeleri Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan kar yağışı ile birlikte ilçe merkezinde kar kalınlığı 45 (CM) santimi metreyi buldu.

Drone ile havadan kar manzaraları

Vatandaşların karlı parklarda gezmesi

Vatandaşların karlı Van gölü manzarası eşliğinde çay içmeleri

Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan kar yağışı ile birlikte ilçe merkezinde kar kalınlığı 45 (CM) santimi metreyi buldu.

Etkili olan kar yağışının ardından oluşan muhteşem manzaranın güzelliğini vatandaşlar Van gölü manzarasını eşleğinde çay içip karla kaplı parklarda oluşan manzara eşliğinde gezerek karın tadını çıkarıp selfie ve fotoğraf çektiler

Erciş'te yoğun kar yağışı
Erciş'te yoğun kar yağışı
Erciş'te yoğun kar yağışı
Erciş'te yoğun kar yağışı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

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