Erciş'te yoğun kar yağışı

Drone ile havadan kar manzaraları Vatandaşların karlı parklarda gezmesi Vatandaşların karlı Van gölü manzarası eşliğinde çay içmeleri Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan kar yağışı ile birlikte ilçe merkezinde kar kalınlığı 45 (CM) santimi metreyi buldu.