Erciş'te yaylalardan toplanan uçkun ilgi görüyor
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Erciş'te yaylalardan toplanan uçkun ilgi görüyor

Van'ın Erciş ilçesinde ilkbahar mevsimiyle dağların yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen uçkun yoğun talep görüyor.

Erciş'te yaylalardan toplanan uçkun ilgi görüyor
02.06.2020 15:29 | Son Güncelleme: 02.06.2020 15:29

Van'ın Erciş ilçesinde ilkbahar mevsimiyle dağların yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen uçkun yoğun talep görüyor.

İlçenin kırsal kesiminde köylüler tarafından toplanan uçkun, getirildiği ilçe merkezinde kilogramı 7 liradan satışa sunuluyor.

İlçe sakinleri de birçok hastalığa iyi geldiği belirtilen uçkuna yoğun ilgi gösteriyor.

Dağda uçkun toplayan Necla Bayramhan, uçkun ve peynir yapımında kullandıkları bitkileri toplamak için dağa gittiğini belirterek, topladıkları uçkun ve otları ilçe merkezinde sattıklarını söyledi.

Aşağıgöze köyünde yaşayan Erdal Bayramhan ise güzel havayı fırsat bilerek atlarla yaylaya gidip uçkun topladıklarını söyledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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