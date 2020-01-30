Erciş'te yaralı köpeğe kaymakam sahip çıktı

30.01.2020 09:44 | Son Güncelleme: 30.01.2020 09:44

VAN'ın Erciş ilçesinde aracın çarpmasıyla yaralanan sokak köpeğine, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu sahip çıktı. Yaralı köpek, Mehmetbeyoğlu'nun talimatıyla olay yerine gelen veteriner hekimin yaptığı ilk müdahalenin ardından Van'daki Hayvan Bakım Evi'ne gönderildi.

Sanayi Sitesi mevkisinden Van yönüne giden araç, aniden yola çıkan sokak köpeğine çarptı. Yaralanan köpeği, aracıyla tesadüfen olay yerinden geçen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, fark etti. Kaymakam Mehmetbeyoğlu yaralı köpeğe ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, belediye veteriner hekimlerine olay yerine gelmeleri için talimat verdi. Kısa sürede gelen veteriner hekim, köpeğe ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı köpek, Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Hayvan Bakım Evi'ne gönderildi.

Kaynak: DHA