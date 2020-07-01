Erciş'te yağmur sonrası gökkuşağı şöleni oluştu
Oluşan gökkuşağının altında fotoğraf çektirenler Gökkuşağından görüntü VAN - Van'ın Erciş ilçesinde şehir merkezinde aniden başlayan ve kısa süren sağanak yağış sonrasında güneşin kendini göstermesiyle birlikte Van gölü Erciş sahillerinde gökkuşağı meydana geldi.
01.07.2020 10:27 | Son Güncelleme: 01.07.2020 11:40
Oluşan gökkuşağının altında fotoğraf çektirenler
Gökkuşağından görüntü VAN - Van'ın Erciş ilçesinde şehir merkezinde aniden başlayan ve kısa süren sağanak yağış sonrasında güneşin kendini göstermesiyle birlikte Van gölü Erciş sahillerinde gökkuşağı meydana geldi.
Rengerek gökkuşağını gören sahildeki vatandaşlar hemen cep telefonlarına sarılıp fotoğraf çekmeye başladı.
Kaynak: AA