Erciş'te 'Vefa Sosyal Destek Grubu' gönülleri fethediyor Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun talimatlarıyla kurulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu', sokağa çıkması yasaklanan 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaçlarını gece gündüz demeden karşılamaya devam ediyor.

Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun talimatlarıyla kurulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu', sokağa çıkması yasaklanan 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaçlarını gece gündüz demeden karşılamaya devam ediyor.

Erciş Vefa Sosyal Destek Grubu, korona virüsü salgını nedeniyle sokağa çıkması yasaklanan 65 yaş ve üstü vatandaşların eczane, market, pazar gibi alışveriş ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için mesai mefhumu gözetmeksizin 7/24 çalışıyor. Evlerinden çıkamayan yaşlılar için özel ekipler oluşturularak, alınan talepler doğrultusunda alışveriş yapıp ihtiyaçlarını evlerine götürdüklerini ifade eden Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, "Vatandaşlarımızın alışveriş ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerimiz aracılığıyla karşılamaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın alışveriş ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek ekiplerimiz tarafından yapılmaktadır. Bu zor günlerde vatandaşlarımızın yanındayız. Bu süreçte vatandaşlarımızdan mümkün olduğu kadar evlerinden çıkmamaları ve korona virüsten korunma yöntemlerini uygulamaları gerekmektedir. Allah'ın izni ile bu sıkıntılı süreci birlikte başarılı bir şekilde atlatacağız" dedi. - VAN

Kaynak: İHA