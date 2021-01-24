Erciş'te Vefa Grubu, sokak hayvanlarını unutmadı
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Erciş'te Vefa Grubu, sokak hayvanlarını unutmadı

24.01.2021 09:01 | Son Güncelleme: 24.01.2021 09:11
Erciş'te Vefa Grubu, sokak hayvanlarını unutmadı

VAN'ın Erciş ilçesinde, koronavirüsle mücadelede önemli yeri olan Vefa Sosyal Destek Grubu, sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları için birçok noktaya mama ve su bıraktı.

VAN'ın Erciş ilçesinde, koronavirüsle mücadelede önemli yeri olan Vefa Sosyal Destek Grubu, sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları için birçok noktaya mama ve su bıraktı.

Erciş ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ve soğuk havaların da etkisini göstermesi nedeniyle sokak hayvanları yiyecek ile su bulmakta zorlanırken, Vefa Sosyal Destek Grubu harekete geçti. Ekipler, belediyenin belirlediği noktalara sokak hayvanları için mama ve su bıraktı. Belediye zabıta ekiplerinin de destek verdiği çalışmaya katılanlar, kendi elleriyle sokak köpeklerine mama verip, su içirdi. 

Ekipler, sokağa çıkma yasağında hayvanları unutmadıklarını ve her hafta sonu belirlenen noktalara yiyecek bıraktıklarını belirtti.

Erciş'te Vefa Grubu, sokak hayvanlarını unutmadı
Erciş'te Vefa Grubu, sokak hayvanlarını unutmadı
Erciş'te Vefa Grubu, sokak hayvanlarını unutmadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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