Erciş'te vatandaşlar okul bahçesinde cuma namazı kıldı
Cuma namazı kılınan okul bahçesinden detay görüntüler Erciş'te vatandaşlar okul bahçesinde cuma namazı kıldı VAN (AA) Van'ın Erciş ilçesinde kronavirüs tedbirleri kapsamında bu gün cuma namazlarının camilerde ve açık alanlarda sosyal mesafe ve maske kurallarına uyularak kılınma izniyle...
29.05.2020 14:38 | Son Güncelleme: 29.05.2020 14:43
Cuma namazı kılınan okul bahçesinden detay görüntüler Erciş'te vatandaşlar okul bahçesinde cuma namazı kıldı
VAN (AA) Van'ın Erciş ilçesinde kronavirüs tedbirleri kapsamında bu gün cuma namazlarının camilerde ve açık alanlarda sosyal mesafe ve maske kurallarına uyularak kılınma izniyle cuma namazları kılınmaya başladı.
Kaynak: AA