Erciş'te vatandaşlar okul bahçesinde cuma namazı kıldı
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Erciş'te vatandaşlar okul bahçesinde cuma namazı kıldı

Cuma namazı kılınan okul bahçesinden detay görüntüler Erciş'te vatandaşlar okul bahçesinde cuma namazı kıldı VAN (AA) Van'ın Erciş ilçesinde kronavirüs tedbirleri kapsamında bu gün cuma namazlarının camilerde ve açık alanlarda sosyal mesafe ve maske kurallarına uyularak kılınma izniyle...

29.05.2020 14:38 | Son Güncelleme: 29.05.2020 14:43

Cuma namazı kılınan okul bahçesinden detay görüntüler Erciş'te vatandaşlar okul bahçesinde cuma namazı kıldı

VAN (AA) Van'ın Erciş ilçesinde kronavirüs tedbirleri kapsamında bu gün cuma namazlarının camilerde ve açık alanlarda sosyal mesafe ve maske kurallarına uyularak kılınma izniyle cuma namazları kılınmaya başladı.

Erciş'te vatandaşlar okul bahçesinde cuma namazı kıldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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