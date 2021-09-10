Erciş'te Van Gölü ve Süphan Dağı manzarası yamaç paraşütçülerinin ilgi odağı oldu
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Erciş'te Van Gölü ve Süphan Dağı manzarası yamaç paraşütçülerinin ilgi odağı oldu

Erciş'te Van Gölü ve Süphan Dağı manzarası yamaç paraşütçülerinin ilgi odağı oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Van'ın Erciş ilçesinin güney batı tarafında bulunan Madavank tepesi, yamaç paraşütü tutkunlarının adresi oldu.

Van'ın Erciş ilçesinin güney batı tarafında bulunan Madavank tepesi, yamaç paraşütü tutkunlarının adresi oldu.

Antalya Yamaç Paraşüt Kulübü sporcusu Sadık Göler öncülüğünde her yıl Çelbibağı Mahallesi'ndeki Madavank tepesinde gerçekleştirilen uçuşlar bu yıl da yapılıyor. Yamaç paraşütü için çok elverişli olan tepede paraşütçüler günün her saati gelip uçabiliyor. Gerek tandem ikili uçuş ile gerek tekli uçuşlarla paraşütçüler görsel şölen sunuyor. Erciş ilçesinde esnaflık yapan Abdullah Tren, "Arkadaşım Sadık Göller'le beraber ömrümde ilk kez yamaç paraşütü ile uçtum. Çok heyecanlı, herkesi de davet ediyorum bu sporu yapmaya. Erciş'imiz için de güzel olur. Gençlerimiz de en azından bu spora gönül verir" dedi.

Erciş'te ikamet eden Muhammet Bahçe ise, "İlçemiz coğrafi yapısı ve iklim özelliklerinden dolayı spor turizm potansiyelinin yüksel olduğu bir ilçedir. Böyle bir sporu biz gençlere kazandırdığı için pilotumuz Sadık Bey'e teşekkür ediyorum. Bir kaç yıl öncesine kadar terör belasından dolayı çıkamadığımız bu dağları şimdi devletimizin sayesinde gönül rahatlığı ile çıkıp sporumuzu yapıyor, uçuşlarımıza başlıyoruz. Biz yamaç paraşütü ile sporumuza başladık. Kahvehanelerde zaman öldüren kardeşlerimi spora davet ediyorum" diye konuştu.

Yamaç paraşütü pilotu Sadık Göller ise, "Antalya Yamaç Paraşütü Kulübü'nün sporcusuyum. Antalya'da yaşıyorum. Yazları memleketim olan Erciş'e gelip buradan tandem ikili uçuşlar yapıyoruz. Burası Çelbibağı Mahallesi Madavank tepesi. Erciş'in hemen güney batısına düşüyor. Van Gölü'nden gelen rüzgarı kullanarak, hava dinamiklerini kullanarak buradan uçuşlar yapıyoruz. Saatlerce havada kalabiliyoruz. Öyle bir özelliği olan bir tepe. Yaklaşık bin 500 metre bir hat burası. Yolcularımız buradan memnuniyetle ayrılıyorlar. Uçuştan çok zevk, çok haz aldıklarını söylüyorlar. Bütün sporcu arkadaşlarım, yamaç paraşütü camiasını buraya uçuşlara davet ediyorum. Gelsinler böyle bir yerden uçsunlar. Van Gölü'nün üzerinde, Süphan Dağı manzaralı görsel şölen sunuyor" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Erciş'te Van Gölü ve Süphan Dağı manzarası yamaç paraşütçülerinin ilgi odağı oldu - Haberler Spor
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