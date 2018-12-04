Erciş'te Uyuşturucu Operasyonları

Erciş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi gözaltına alındı.

Erciş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçe merkezinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda M.R.T ve T.A gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden M.R.T tutuklanırken, T.A adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, Halil Hamuryen Kavşağı'nda yaptıkları kontrollerde de üzerlerinde bir miktar esrar ele geçirilen M.Y, F.Y, Z.K ve T.A'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.