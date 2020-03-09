Erciş'te "Ustalar Kursiyerlerle Buluşuyor" programı düzenlendi Erciş ilçesinde "Ustalar Kursiyerlerle Buluşuyor" programı düzenlendi.

Erciş ilçesinde "Ustalar Kursiyerlerle Buluşuyor" programı düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'ndaki programda ressam Aydın Duman tecrübelerini kursiyerlerle paylaştı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Halis Özdaş, yaptığı açıklamada, daha verimli olabilmek için her alanda daha çok çalışmak gerektiğini belirterek, eğitimin temel amacının nitelikli insanlar yetiştirmek olduğuna vurgu yaptı.

Programa usta öğreticiler ve kursiyerler katıldı.

Kaynak: AA