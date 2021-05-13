Erciş'te uçurumdan düşen at 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı

Van'da uçurumdan düşen at, belediye ekiplerinin 5 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Van'da uçurumdan düşen at, belediye ekiplerinin 5 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Erciş ilçesi Salihiye Mahallesi'nde sahipsiz bir atın uçurumdan düştüğünü görenler, yetkililere haber verdi.

Olay yerine gelen Erciş Belediyesine bağlı ekipler, olay yerine kepçe, vinç ve kamyon istedi.

Yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu kepçe yardımıyla yol açılarak ata ulaşıldı.

Ayaklarında kırıklar olduğu belirlenen at, veterinerler gözetiminde vinç yardımıyla kamyona bırakıldı.

Erciş Belediyesi veteriner kliniğine götürülen at, tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca