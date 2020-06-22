Erciş'te trafik kazası; 3 yaralı Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Erciş ilçesine bağlı Aşağı Işıklı Mahallesinde meydana geldi. Otomobil ile kapalı kasa kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye giden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Erciş Grup Amirliği ekipleri, yaralıları araçtan çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ambulanslara Erciş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN

Kaynak: İHA