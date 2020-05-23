Erciş'te toprağa gömülü eroini Rasif buldu
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Erciş'te toprağa gömülü eroini Rasif buldu

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Erciş ilçesinde toprağa gömülü 1 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.

Erciş'te toprağa gömülü eroini Rasif buldu
23.05.2020 20:42 | Son Güncelleme: 23.05.2020 20:45

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Erciş ilçesinde toprağa gömülü 1 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 23 Mayıs 2020 tarihinde Erciş ilçesi Örene Mahallesi'nde bir şahsa ait evde ve eklentilerinde arama yapıldığı belirtildi. Resif isimli uyuşturucu madde arama köpeğinin de katıldığı aramada, toprağa gömülü 1 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - VAN

Kaynak: İHA

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