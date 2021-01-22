Erciş'te temizlik görevlisine pastalı doğum günü sürprizi
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Erciş'te temizlik görevlisine pastalı doğum günü sürprizi

22.01.2021 16:30 | Son Güncelleme: 22.01.2021 16:44
Erciş'te temizlik görevlisine pastalı doğum günü sürprizi

VAN'ın Erciş İlçe Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan ve 46 yaşına giren Naim Önal'a arkadaşları hava sıcaklığının eksi 15 dereceye kadar düştüğü sokakta süpriz doğum günü kutlaması yaptı.

VAN'ın Erciş İlçe Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan ve 46 yaşına giren Naim Önal'a arkadaşları hava sıcaklığının eksi 15 dereceye kadar düştüğü sokakta süpriz doğum günü kutlaması yaptı. Kutlamaya Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu da katıldı. Mumlara üfleyerek dilek tutan Önal, büyük mutluluk yaşadı.

Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı yerini açık ve soğuk havaya bırakırken, Erciş Belediyesi karla mücadele ekipleri de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçenin cadde ve sokaklarındaki karlar, temizlik görevlilerince toplanarak kent dışına çıkarılıyor. Dün gece geç saatlere kadar süren temizlik çalışmaları sırasında görevli Naim Önal'a da doğum günü süpirizi yapıldı. Zaman zaman çalışmaları sokağa çıkarak denetleyen Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu'nun da sokakta denetim yaptığı bir sırada 46'ncı yaş günü olan Naim Önal'a doğum günü pastası getirildi. Hava sıcaklığının eksi 15 dereceye düştüğü ilçenin Vanyolu Caddesi'ne getirilen pastanın Önal'dan habersiz hazırlandığı belirtilirken, yapılan sürpriz ise büyük bir mutluluk yaşattı. Önal kendisi için hazırlanan pastanın üzerindeki mumlara üflerken, doğum günü kutlamasına katılan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmetbeyoğlu da Önal'ı kutlayarak tebrik etti. 

Erciş'te temizlik görevlisine pastalı doğum günü sürprizi
Erciş'te temizlik görevlisine pastalı doğum günü sürprizi
Erciş'te temizlik görevlisine pastalı doğum günü sürprizi
Erciş'te temizlik görevlisine pastalı doğum günü sürprizi
Erciş'te temizlik görevlisine pastalı doğum günü sürprizi
Erciş'te temizlik görevlisine pastalı doğum günü sürprizi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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