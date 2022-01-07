Van'da tefecilik operasyonunda yakalanan 9 şüpheliden biri tutuklandı

BİTLİS (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşları açık faiz oranlarıyla borçlandıran, borcunu ödeyemeyenleri cebir yoluyla icra üzerinden tehdit eden tefecilere yönelik jandarma ekiplerince operasyon düzenlendiği belirtildi.

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Erciş'te 7, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde de bir olmak üzere 8 adreste eş zamanlı arama yapıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 49 boş senet, kişiler adına düzenlenmiş 6 senet, üzerinde alacak-verecek yazılı 12 kağıt, 8 tapu ve muhtelif alacak verecek miktarlarını gösterir evrak ele geçirildi. 60'ın üzerinde vatandaşın mağdur edildiği olayda diğer gizli kalan mağdurların da müracaatı halinde soruşturmaya dahil edilerek mağdur ve şüpheli sayısının artabileceği, tefecilik olaylarının daha önce de ilçede intihar olaylarına neden olduğu bilgisi elde edildi."

Açıklamada jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden birinin tutuklandığı, diğerlerinin adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı bildirildi.