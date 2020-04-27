Erciş'te tedavisi tamamlanan 7 kişi taburcu oldu
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Erciş'te tedavisi tamamlanan 7 kişi taburcu oldu

Erciş'te tedavisi tamamlanan 7 kişi taburcu oldu Van'ın Erciş ilçesinde korona virüs tedavisi tamamlanan 2'si çocuk 7 kişi alkışlar taburcu oldu.

Erciş'te tedavisi tamamlanan 7 kişi taburcu oldu
27.04.2020 20:27 | Son Güncelleme: 27.04.2020 20:28

Erciş'te tedavisi tamamlanan 7 kişi taburcu oldu

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde korona virüs tedavisi tamamlanan 2'si çocuk 7 kişi alkışlar taburcu oldu.

Çaldıran ilçesinde korona virüs testleri pozitif çıktığı için Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi ek binasında koruma altına alınan 7 kişi, yapılan tedavinin ardından bugün sağlıklarına kavuşarak taburcu oldu. Hastane görevlileri tarafından çiçek ve alkışlarla taburcu olan 2'si çocuk 7 kişi, mutlu bir şekilde evlerine gitti.

Taburcu olmanın sevincini yaşayan hastalar, desteklerinden dolayı hastane yetkililerine teşekkür ettiler.

Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Onur Küçük, 2'si çocuk 7 kişiyi daha taburcu etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Erciş'te tedavisi tamamlanan 7 kişi taburcu oldu

Kaynak: İHA

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