06.09.2019 09:28

Erciş'te taziye yemeği yerine taziye çorbası

VAN - Van'ın Erciş Kaymakamlığı tarafından organize edilen istişare toplantısında, yıllardır sürdürülen 'taziye yemeği' yerine 'taziye çorbası' verilmesi oy birliğiyle kararlaştırıldı.

Bozyaka Mahallesi'nde düzenlenen istişare toplantısına Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Demir, Erciş Müftüsü Abdullah Bora, kurum amirleri, kanaat önderleri, mahalle muhtarları ve imamlar katıldı. Toplantıda konuşan Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, vatandaşların sorunlarına yönelik çözüm odaklı bölgesel istişare toplantısının ikincisini düzenlediklerini söyledi. Vatandaşların sorunlarını yerinde dinlemek ve kurum amirleriyle birlikte bu sorunlara çözüm üretmek amacıyla bir araya geldiklerini ifade eden Kaymakam Mehmetbeyoğlu, ilçenin en önemli sorunlarından birinin taziye yemeği geleneği olduğunu belirterek, "Acıların paylaşılması, birlik ve beraberliğin ve dayanışma ruhunun en önemlisi de bilindiği üzere taziye yemeleri ve taziyelerdir. Biz bugün muhtarlarımızdan gelen yoğun talep çerçevesinde bu konuda neler yapabileceğimizi konuştuk. Vatandaşlarımızın taziyelerde verilen yemek hizmetlerinin özellikle insanlara çok ciddi mağduriyetlere neden olduğu yönündeki talepleri vardı. İlçe müftümüzle, muhtarlarla, kanatta önderleriyle yaptığımız görüşmede ilçemizde bundan sonraki dönemde taziye geleneğinin aynen devam etmesini ancak taziyelerde yemek yerine çorba dağıtımı ikramı yapılarak, ihtiyaç sahibi ailelerin bu zaruret durumunu ortadan kaldırmak istedik. Muhtarlarımız da bu konuda Erciş'te oy birliğiyle bundan sonraki süreçte taziyelerde 'taziye yemeği ' yerine 'taziye çorbası' verilmesini uygun gördüler. Ben bu vesileyle bütün Ercişli hemşehrilerime, muhtarlara, kanaat önderlerine ve din görevlilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Alınan kararın yerinde olduğunu dile getiren vatandaşlar ise emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İHA