Erciş'te tarihi eser operasyonu



VAN'ın Erciş ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda çeşitli dönemlere ait 67 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Cihangören Mahallesi'ndeki bir evde tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Eve operasyon düzenleyen ekipler, çeşitli dönemlere ait 54 süs eşyası ve obje ve 13 sikke ele geçirdi. İsmi açıklanmayan ev sahibi gözaltına alındı.

Tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı belirlenen şüphelinin sorgusunun sürdüğü bildirildi.



Kaynak: DHA

- Van