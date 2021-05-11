ERCİŞ'TE STK'LARDAN İSRAİL'E TEPKİ
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ERCİŞ'TE STK'LARDAN İSRAİL'E TEPKİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VAN'ın Erciş ilçesinde, Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını araç konvoyu eşliğinde slogan atıp, açıklama yaparak protesto etti.

VAN'ın Erciş ilçesinde, Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını araç konvoyu eşliğinde slogan atıp, açıklama yaparak protesto etti.

Ercişte, kaymakamlık binası önünde bir araya gelen STK temsilcileri, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları araç konvoyu eşliğinde slogan atarak kınadı. Araçlarda İsrail aleyhine slogan atan STK temsilcileri adına ortak açıklamayı Memur-Sen Erciş Temsilcisi Cemal Aslan yaptı.

Aslan,"Filistin, saldırı altında. Kudüs, kirli postallar altında eziliyor. Mesicid-i Aksa, terörist canilerin tasallutu altında ve bir halk direnmeye devam ediyor. İki yüzlü dünyaya inat, başını kuma gömen idraksizlere inat. Bir halk, bir ümmet ölüme aldırış etmeden, korkak düşmanın üzerine yürüyor. Adaleti değil güçlünün kanlı düzenini perdelemekten başka işlevi olmayan uluslararası hukuk sistemi, zulüm ve terörü desteklemektedir. Onun için terörist İsrail bu kadar fütursuz, bu kadar hayasız davranmaktadır. Onun için İsrail, kan ve vahşetle şekillendirdiği işgal stratejisini devam ettirmektedir. Erciş Sivil Toplum Kuruluşları olarak; adalet arayışı içinde olan her kesime bu mücadelede yerini alması için bir çağrıda bulunuyoruz. Kudüs'te adalet, bütün dünyada adalet demektir. Çünkü adaletin düşmanı Siyonizm ve onun beslendiği emperyalizmdir. Mescid-i Aksa özgürleşmeden dünyada özgürlükten bahsedemeyiz ve özgürlüğün en büyük düşmanı olan Siyonizm'in yeşerdiği bu kirli düzen yok olmadan İnsanlık rahata kavuşmayacaktır."dedi.

ERCİŞ'TE STK'LARDAN İSRAİL'E TEPKİ
ERCİŞ'TE STK'LARDAN İSRAİL'E TEPKİ
ERCİŞ'TE STK'LARDAN İSRAİL'E TEPKİ
ERCİŞ'TE STK'LARDAN İSRAİL'E TEPKİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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