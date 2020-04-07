Erciş?te sosyal mesafeyi korumak için zemin çıkartmaları yapıştırıldı VAN'ın Erciş ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sosyal mesafeyi hatırlatmak için zemin çıkartmaları yerleştirilmeye başlandı.

VAN'ın Erciş ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sosyal mesafeyi hatırlatmak için zemin çıkartmaları yerleştirilmeye başlandı.

Erciş Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı sosyal mesafeyi korumak amacıyla zemin çıkartmaları hazırladı. 'Sağlığınıziçin sosyal mesafeyi koruyun, en az 1 metre' yazan zemin çıkartmaları, kamu kurum ve kuruluşları ile bankaların önlerine yapıştırılıyor.

Belediye yetkilileri, salgınla ilgili çalışmaların sürdüğünü bildirdiler.

Kaynak: DHA