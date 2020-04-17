Erciş'te sosyal izolasyonun korunması için çağrı merkezi kuruldu VAN'ın Erciş ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara daha etkin, daha hızlı hizmet verebilmek için 'Sosyal Destek Çağrı Merkezi' kuruldu.

VAN'ın Erciş ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara daha etkin, daha hızlı hizmet verebilmek için 'Sosyal Destek Çağrı Merkezi' kuruldu. Merkez aracılığıyla, günlük 3 bin 500 kişiye hizmet verilecek.

Kent merkezine yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki 170 bin nüfuslu Erciş ilçesinde, 'Sosyal Destek Çağrı Merkezi' kuruldu. 29 kişinin görev yaptığı merkezde, 10 dahili hat, 3 WhatsApp ve internet hattı bulunuyor. Haftanın 7 günü görev yapacak olan merkezde, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara daha etkin hizmet verilmesi amaçlanıyor. İlçe kaymakamı, Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu da çağrı merkezinde vatandaşların sorunlarını dinleyip, açıklama yaptı. Mehmetbeyoğlu talep ve başvuruları daha etkin ve hızlı yerine getirebilmek için sosyal destek çağrı merkezini kurduklarını belirterek şöyle konuştu: "Sosyal izolasyonun sağlanması ve toplu alanlarda insanlarımızı arındırarak en az etkileşimi sağlamak, 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız, yardıma muhtaç, kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek için çağrı merkezi kurduk. Bu 3 gün içinde 10 binin üzerinde başvuru aldık. İlgili arkadaşlarımız sabah 08.00 gece 00: 00'a kadar hafta sonları olmak üzere en hızlı bir şekilde talepleri alıp yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu ekonomik istikrar kalkınma paketi kapsamında 16 bin 500 ailemize 1000 TL'lik yardımı ulaştırdık. 9 binin üzerinde vatandaşımızın listesini hazırladık. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımıza gönderdik. Ercişlilerden ricamız evde kalmaları."

Kaynak: DHA